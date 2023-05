Niespodziewany efekt akcji w Biełgorodzie. Zła wiadomość dla Ukraińców

Wojskowy ocenia, że atakowanie celów na rosyjskim terenie to próba działania zachowawczego i sprawdzenia reakcji drugiej strony. - Absolutnie nie odbierałbym Ukraińcom prawa do atakowania celów po stronie Rosji. Oczywiście nie cele cywilne, ale te, które służą do prowadzenia działań wojennych wobec Ukrainy. W tym konkretnym przypadku, do którego odniósł się ambasador, może to wywołać konkretne reakcje. I wywołuje - zaznacza pułkownik.