Tego Rosjanie obawiają się najbardziej. "Problemy na południu Ukrainy"

– Ok. 70 proc. pracuje na łączności stacjonarnej, wykorzystującej infrastrukturę cywilną. To w połączeniu ze wspomnianym dowodzeniem na niższych szczeblach robi niezły bałagan. Trzeci problem to wyszkolenie, głównie z powodu śmierci na wojnie rosyjskich instruktorów. A czwarty problem to sprzęt i braki logistyczne. Na froncie mamy coraz starsze uzbrojenie, brakuje luf do armat, amunicji czy pocisków rakietowych. Wrzucając wszystko do jednego kotła, jakim jest prowadzenie walki, nie wychodzi Rosjanom smaczne danie – ocenia ppłk rez. Maciej Korowaj.