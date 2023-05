Ukraińcy zdobyli rosyjski skarb. "To coś niesamowitego"

Czy istnieje szansa na zrekompensowanie sobie przez Rosjan tego sprzętu? Według naszego rozmówcy jest to trudne do przewidzenia. - Starsza wersja tego systemu została zdobyta i Rosjanie w tym ostatnim zestawie pozmieniali pewne charakterystyki pracy, usprawnili go - wyjaśnia Wolski. Zaznacza jednak, że jest granica, do której można istniejący system modernizować.