Chaos w Biełgorodzie. Zaatakowano budynki FSB i MSW

Jest reakcja Waszyngtonu

Na wydarzenia zareagowały już Stany Zjednoczone. - Bardzo jasno powiedzieliśmy Ukraińcom, że nie umożliwiamy, ani nie zachęcamy do ataków poza ich granicami, ale myślę, że warto przypomnieć wszystkim, że to Rosja rozpoczęła tę wojnę; że to Rosja kontynuuje ataki na cywilów na Ukrainie. Więc do Ukrainy należy decyzja, jak prowadzić swoje operacje wojskowe - oświadczył rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller.