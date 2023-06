Rosjanie szykują prowokację? "Tysiące ton trujących substancji"

"To będzie drugi Czarnobyl"

- Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, co spowodowałaby ewentualna eksplozja fabryki. To będzie drugi Czarnobyl. Uwolnienie do atmosfery tysięcy ton toksycznych substancji spowoduje śmiertelne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Ucierpią mieszkańcy Krymu i co najmniej siedmiu innych regionów Ukrainy, a także Turcja i sam agresor - podkreślił Prokudin.