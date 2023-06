Były agent KGB o ataku na Moskwę. "Putin o tym wiedział" [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie. Czwartek to 463. dzień rosyjskiej inwazji. Po ataku dronów na Moskwę Kreml natychmiast oskarżył Kijów o kolejny "akt terroryzmu". Ukraina zaprzeczyła, by brała w tym udział. Zaczęły mnożyć się spekulacje czy w obliczu klęsk na froncie i niechęci Rosjan do angażowania się w wojnę, co widać było podczas częściowej mobilizacji, Putin nie zorganizował prowokacji. Takiego zdania jest m.in. były oficer KGB i kolega Putina ze studiów Siergiej Żyrnow. - Wszystko wskazuje na to, że Putin wiedział o tym ataku. Szybko zareagował - stwierdził Żyrnow w rozmowie z ukraińską telewizją. - Teraz wszyscy propagandyści mówią "wojna przyszła do nas, trzeba bronić kraju, zjednoczyć się wokół przywódcy kraju" - dodał. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.