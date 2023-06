Polskie niebo dziurawe jak sito? Bito na alarm już od dawna

Do informacji minister dołączył zdjęcia systemu TARS, który w tym roku ma zostać wycofany z Sił Powietrznych USA po 53 latach w służbie. Nie wiadomo jednak, czy to on zostanie kupiony. Tego MON nie zdradził. Jeśli tak, to aerostaty wymagałyby modernizacji i wymiany niektórych systemów. Pozwoliłoby to jednak na szybkie wdrożenie sterowców. Na nowsze JLENS trzeba by było poczekać nieco dłużej, gdyż Amerykanie dopiero je wcielają do służby.