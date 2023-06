Mariusz Błaszczak wraca z "zakupów" w Korei Południowej. I jednym się nie chwali

Kiedy BGK poinformował o tym, MON postanowił nałożyć na działania Funduszu klauzulę niejawności. W ten sposób przed podatnikami ukryto kwoty i to na co się je przeznacza. Równie dobrze obecnie Fundusz może być przykrywką do przekazywania pieniędzy zaprzyjaźnionym fundacjom i spółkom, jak to miało miejsce w przypadku funduszy przekazywanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Co się dzieje z publicznymi pieniędzmi może sprawdzić jedynie Najwyższa Izba Kontroli.