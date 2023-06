Wysadzona zapora na Dnieprze to dopiero początek? "Dowód słabości Rosjan, trzęsą portkami"

- Zmusili Ukraińców do przerzucenia części sił do akcji humanitarnej na zalanych terenach. A co za tym idzie, do przesunięcia do kluczowego uderzenia w czasie. Kreml od dawna obawiał się operacji desantowej na Dnieprze i w jego ujściu, która mogłaby zagrozić Krymowi. Choć było to mało realne ze względu na brak środków przeprawowych, w obecnej chwili taki scenariusz jest niemożliwy - uważa Sławek Zagórski, ekspert ds. wojskowości.