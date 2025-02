Nawrocki: jestem atrakcyjny dla młodzieży. Widzę to na siłowni

- Edukacja zdrowotna jest dobra. Mamy problem otyłości wśród dzieci, powinniśmy uczyć je, jak jeść zdrowo, jak dbać o siebie. Ale jeśli do 90 proc. dobrego programu dołożymy 10 proc. ideologii, to nie jest edukacja, ale indoktrynacja naszych dzieci, i na to nigdy nie zgodzę się jako prezydent - powiedział Nawrocki.