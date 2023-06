Powódź już trwa. Gen. Skrzypczak objaśnia szatański plan Rosji

- Po wysadzeniu zapory nurt rzeki Dniepr z Nowej Kachowki do Chersonia przyspieszy. Jeśli będzie to więcej niż 7 m/s, stanie się on barierą nie do pokonania dla wozów bojowych. Sprzęt nie będzie mógł przepłynąć z ukraińskiego brzegu. W takich warunkach nie można także zbudować mostu pontonowego. Tak więc tuż przed spodziewaną kontrofensywą Rosjanie zabezpieczyli się przed atakiem na tym odcinku - tłumaczy w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Waldemar Skrzypczak.