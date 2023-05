Moskwianie płoną oburzeniem. "No patrz dron nad naszym domem. Suka!"

We wtorek rano gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobiow uspokajał mieszkańców regionu, że te kilka eksplozji, które słyszano w osiedlach, to "pracująca obrona powietrzna". - Proszę ludzi o zachowanie spokoju - zaapelował. Jednak nic nie mógł poradzić na to, że śledzony przez 1,4 mln Rosjan kanał Obserwator na Telegramie tuż przed godziną 8 zamieszczał już filmy dokumentujące skutki uderzenia drona w budynek na osiedlu Nowa Moskwa niedaleko stołecznego lotniska. Przed budynkiem, w którym widać było wiele wybitych okien i nadpaloną ścianę, zgromadził się tłum gapiów z telefonami w rękach.