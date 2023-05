Tajemnica więzienia w Moskwie. Adwokat wyniosła przerażające nagranie

- Wiele wskazuje na to, że przygotowując się do wojny z Ukrainą, Rosjanie mieli już opracowane listy osób do aresztowania, wywiezienia, prześladowania. Zakładano akcje wyeliminowania osób nastawionych patriotycznie. Te strzępy relacji, które do nas docierają, świadczą o zdziczeniu rosyjskich funkcjonariuszy, o całkowitym upadku moralności. Należy nalegać na rozliczenie rosyjskiej machiny przemocy przy zakończeniu wojny w przyszłości - dodaje.