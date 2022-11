Kirył Stremousow nie żyje. Putin nadał mu pośmiertne odznaczenie

Kreml mianował go gubernatorem Chersońskiej Administracji Wojskowo-Cywilnej 26 kwietnia. Powiedział wówczas, że "ponowna integracja Chersonia z powrotem z nazistowską Ukrainą nie wchodzi w rachubę". Gdy 11 maja zwrócił się do Putina z prośbą o przyłączenie obwodu chersońskiego do Federacji Rosyjskiej, w mieście pojawiły się ulotki oferujące 500 tys. hrywien za zabójstwo Stremousowa.