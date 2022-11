Bunt w rosyjskiej armii. "Atak kompletnie nieprzygotowany" [RELACJA NA ŻYWO]

Niedziela to 256. dzień rosyjskiej inwazji. Żołnierze ze 155. Brygady Piechoty Morskiej Floty Pacyfiku skarżą się na swoich dowódców i domagają się powołania specjalnej komisji, niezwiązanej z resortem obrony Rosji. Twierdzą, że są traktowani jak "mięso armatnie" i wysyła się ich pod ukraiński ostrzał tylko po to, by ich przełożeni mogli pochwalić się inicjatywą. Jako przykład podają "kompletnie nieprzygotowany atak" zarządzony przez dowódcę zgrupowania rosyjskich wojsk w Donbasie gen. Rustama Muradowa. Zginąć miało podczas niego ponad 300 rosyjskich żołnierzy. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.