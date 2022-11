Bitwa pod Chersoniem wcale się nie skończyła. Ktoś kąsa Rosjan schowanych za rzeką

- To jest wspaniała robota, wręcz podręcznikowa i do tego zaskakuje kreatywnością, pomysłowym wykorzystaniem każdego sprzętu podrzuconego Ukrainie przez Zachód. Już słyszałem, że ukraińscy żołnierze chcieliby wykorzystywać motocykle o napędzie elektrycznym, aby cicho przemieszczać się pod rosyjskie linie. Naprawdę budzi to mój wielki podziw - mówi płk Kruczyński, były oficer GROM, uczestnik misji w Bośni, Kosowie oraz Iraku.