Ukraina ruszy na Krym? "To oczko w głowie Putina". Nowy scenariusz dla armii

Płk Matysiak - jak inni polscy eksperci - uważa, że wyzwolenie Krymu w najbliższej przyszłości jest bardzo mało prawdopodobne. - Teoretycznie jest to możliwe, ale moim zdaniem to zbyt optymistyczne podejście. Jest zbyt wiele niewiadomych dotyczących tego, jak potoczy się sytuacja. Z punktu widzenia taktycznego i operacyjnego, zasięg oddziaływania Ukraińców zwiększył się po przesunięciu frontu i oni mogą w tej chwili dokonywać ataku na linie zaopatrzenia Krymu - z wyjątkiem Mostu Krymskiego [jednego z najbardziej dziś strzeżonych miejsc na świecie – red.] wszystkie przeprawy są już w ich zasięgu. Ale czy Ukraińcy, bo do tego jest potrzeba duża liczba grup bojowych, są w stanie uzyskać możliwość przemieszczania się po lądzie i de facto sforsowania Dniepru? Trudno dziś to powiedzieć - zauważa ekspert Stratpoints.