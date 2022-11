Kubeł zimnej wody. "Putin nie słabnie. Ktoś na Kremlu zaczął myśleć"

Jak ekspert odczytuje słowa rzecznika Pieskowa o tym, że Rosja jest gotowa przystąpić do negocjacji? - To nie jest sygnał do Ukrainy, bo z nią Kreml rozmawiać nie chce. Chce rozmawiać z Zachodem. Rosja uwielbia kreować się na tę stronę, która najbardziej pragnie "pokoju", "dialogu". To oczywiście kłamstwo, wystarczy wsłuchać się w to, co mówi Zacharowa [rzeczniczka MSZ Rosji - przyp. red.]. Ona powtarza, że Ukraina musi przyjąć do wiadomości, że wszystkie tereny zagarnięte przez Rosję już będą do Rosji należeć - mówi prof. Boćkowski.