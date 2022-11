"Rosjanie chcą ich wykrwawiać". Tak mogą zareagować Ukraińcy. Pomocna ważna broń

- Sądzę, że po pierwsze to może być chęć skonsumowania sytuacji na niekorzyść Ukraińców, zwiększenie strat wśród nich, zmuszanie ich do przeprawiania się przez Dniepr. Po drugie - w mojej ocenie równie prawdopodobne - to chęć nieponiesienia wielkiej klęski na tym przyczółku i utraty sił, które mogą wykorzystać później - podkreśla.