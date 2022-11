Kuriozalne zachowanie Putina. Wojny nie ma, są gratulacje

Sytuacja wojsk Putina na froncie

Amerykański think tank Institute for the Study of War (ISW) w swoim codziennym raporcie przeanalizował wczorajszy rozkaz rosyjskich dowódców. Szef rosyjskiego MON podczas odprawy z generałem armii Siergiejem Surowikinem wydał rozkaz "bezpiecznego transferu personelu, broni i sprzętu" na wschodni brzeg rzeki. Żołnierze Putina, według ISW, nie chcą toczyć walk z wojskami ukraińskimi i starają się wyłącznie opóźnić postępującą kontrofensywę.