Ośmiolatek sam wśród dzikich zwierząt. Przeżył pięć dni

Tinotenda, ośmiolatek z z Zimbabwe, wyszedł z domu w swojej wiosce i zabłądził. Skręcił w złą drogę i znalazł się na skraju parku Matusadona. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych deputowana do parlamentu kraju Mutsa Murombedzi.

Organizatorka rejsów o zaginionych w Egipcie: Nie ma szans, by dopłynęli do brzegu

Organizatorka rejsów o zaginionych w Egipcie: Nie ma szans, by dopłynęli do brzegu

"Prawdziwy cud w odległej społeczności Kasvisva, Nyaminyami w wiejskiej Kariba, w której jeden zły skręt może łatwo doprowadzić do prawdziwego niebezpieczeństwa. 8-letni Tinotenda Pudu zabłądził, stracił kierunek i nieświadomie skierował się do parku Matusadonha. Po 5 długich, wyczerpujących dniach w dżungli w pobliżu rzeki Hogwe, która wpływa do rzeki Ume, chłopiec został znaleziony żywy przez niesamowitych strażników z Matusadona Africa Parks - napisała parlamentarzystka.