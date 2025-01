Rozliczą prokuratorów za naciski ws. pomnika? Jest ruch śledczych

Mimo to, kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Warszawie naciskało na wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego. Prokurator Piaseczny przygotował analizę, która wykazała brak podstaw do kasacji, jednak jego przełożona, Agnieszka Bortkiewicz, nie zgodziła się z tym stanowiskiem.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie nie było chętnych do podpisania kasacji, co ostatecznie zrobił Daniel Więckowski, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Śródmieście-Północ. We wrześniu 2022 r. Sąd Najwyższy oddalił kasację, co było kolejnym ciosem dla prokuratury.