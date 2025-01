Nowy sondaż. Za to Polacy winią PiS

O to, kto jest odpowiedzialny za rosnący chaos prawny w państwie zapytano respondentów w badaniu pracowni SW Research na zlecenie portalu Goniec.

Wcześniej w tym tygodniu, we wtorkowym orędziu, Andrzej Duda zwrócił się do Polaków, mówiąc, że "w ostatnim roku pojawiło się wiele niepokojących sygnałów odnoszących się do rozwoju naszego kraju", wymieniając m.in. rekordową dziurę budżetową czy opóźnienia strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny.