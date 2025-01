Atakują Tuska za drożyznę. Na konferencję przyszli z lodówką

- Wciąż mamy zjawisko, które się po nazywa drożyzną, która odnosi się do bardzo wielu artykułów, w tym także artykułów pierwszej potrzeby. Takich artykułów jak to masło, które jest dzisiaj w Polsce słynne, bo już jest powyżej 10 zł, a podobno można znaleźć i kostki jakiegoś niby lepszego masła, ale już cena zbliża się do 20 zł - mówił prezes PiS.