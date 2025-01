"Nie otrzymujemy tych pieniędzy". Kaczyński komentuje decyzję PKW

- To jest dosyć specyficzna sytuacja - ocenił polityk. Dodał, że " w tej chwili prawo w Polsce przestało obowiązywać".

- Nie otrzymujemy tych pieniędzy, dlatego apeluję raz jeszcze do społeczeństwa o wsparcie finansowe dla Prawa i Sprawiedliwości. To jest wsparcie także dla kampanii prezydenckiej - mówił Kaczyński, stwierdzając, że to "wsparcie dla demokracji, bo demokracja jest w Polsce likwidowana".