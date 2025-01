Alerty IMGW i RCB. Silny wiatr i oblodzenia w Polsce

Ostrzeżenie II stopnia przed silnym wiatrem dotyczy północnych części województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prognozowany jest tam wiatr o średniej prędkości do 65 km/h, w porywach do 95 km/h, a także możliwe burze. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godz. 2. Ostrzeżenie I stopnia obejmuje północną i centralną Polskę, w tym województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie oraz większość wielkopolskiego i północną część łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Ostrzeżenie przed oblodzeniem dotyczy większości kraju, z wyjątkiem części zachodniej Polski. Prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 4 st. C do minus 1 st. C, a przy gruncie od minus 5 st. C do minus 2 st. C. Alert obowiązuje do piątku do godz. 10.