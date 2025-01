Atak zimy w Polsce. Wszędzie sypnie śniegiem

Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie i krańcach południowych kraju do 2 st. C na zachodzie, północy i w centrum; chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około -3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem bardzo silny, od 50 km/h do 65 km/h, porywisty, zachodni i południowo zachodni. W północnej i centralnej części kraju porywy wyniosą do 75 km/h, nad morzem do 95 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h. Wysoko w górach i na północy wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.