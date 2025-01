Tak śnieg zasypie całą Polskę. Jest nagranie

W nocy z piątku nadal prognozowane są przelotne opady śniegu, lokalnie możliwe burze. Przyrost pokrywy śnieżnej miejscami około 3-5 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -6 st. C do -2 st. C. Chłodniej będzie na terenach podgórskich, od -10 st. C do -7 st. C, cieplej nad morzem, około 0 st. C. Miejscami możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne.