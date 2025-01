Będą szkolenia dla ludności cywilnej. "Jeden z priorytetów"

Dziennik zapytał Muszyńskiego m.in. o to, czy będą organizowane szkolenia i ćwiczenia dla ludności cywilnej w sytuacji zagrożenia. Gazeta zauważyła, że gdy we wrześniu fala powodziowa niszczyła kolejne wsie i miasta na południu Polski, doskonale widzieliśmy luki w zarządzaniu sytuacją trudną, ale też zagubienie mieszkańców, gdy nie było prądu, wody, internetu, nie działała łączność.

- Szkolenia i ćwiczenia dla ludności cywilnej to jeden z priorytetów nowego podejścia do ochrony ludności. Głównym celem zmian jest zwiększenie odporności społecznej, świadomości obywateli oraz zapewnienie im praktycznych umiejętności, które pozwolą reagować w trudnych sytuacjach - powiedział szef RCB.

Odniósł się także do pytania o stress testy infrastruktury krytycznej. - One już miały miejsce w przeszłości i chcemy to kontynuować. Przepisy przewidują regularne szkolenia, które obejmą zarówno podmioty wykonujące zadania związane z ochroną ludności, jak i tych, którzy pełnią funkcję terytorialnych organów ochrony - poinformował rozmówca "Rz".