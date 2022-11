Rosja i USA wznawiają rozmowy. Spotkanie w sprawie układu Nowy Start

We wtorek rzecznik Departamentu Stanu Ned Price przekazał, że wkrótce Stany Zjednoczone i Rosja będą rozmawiać o wznowieniu inspekcji Dwustronnej Komisji Konsultacyjnej działającej w ramach układu Nowy START. Wcześniejsze kontrole zawieszono w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Price podkreślił, że USA są: "realistami co do tego, z czym wiąże się dialog z Rosją i co możemy dzięki niemu osiągnąć".