Blok się powiększy? Rosja: 12 krajów chce przystąpić

BRICS to określenie grupy państw rozwijających się, w której skład wchodzi Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Wedle szefa rosyjskiej dyplomacji do grupy dołączyć chce "co najmniej dwanaście krajów". - Zainteresowanie tym globalnym stowarzyszeniem jest bardzo, bardzo duże i wciąż rośnie - powiedział Ławrow po spotkaniu z szefem MSZ Indii w Moskwie. - To nie tylko Algieria, Argentyna, Iran. W rzeczywistości jest kilkanaście takich krajów - cytuje agencja TASS.