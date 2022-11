Bezcenne skarby na jachcie Rosjanina. Aż trudno uwierzyć, co znaleźli

Działania niemieckich służb były próbą wytropienia majątku należącego do obywateli rosyjskich objętych sankcjami, związanymi z atakiem Rosji na Ukrainę i Kremlem. Usmanow jednak nie przyznał się do tego, że jacht oraz odnalezione obrazy są częścią jego majątku. Jeszcze przed rewizją jednostki i magazynów doszło do przeszukania posiadłości Usmanowa znajdującej się w Tegernsee w Bawarii. Wówczas również odkryto kilka cennych dzieł sztuki. Rosyjski oligarcha tłumaczył się, że były to repliki i nie przedstawiają one większej wartości.