Polki "dają w szyję". Europa komentuje słowa Kaczyńskiego

Słowa, które komentowane są na całym kontynencie padły w sobotę 5 listopada podczas "otwartego" spotkania z prezesem Pis w Ełku. - Jeżeli na przykład utrzyma się taki stan, że do 25. roku życia dziewczęta, młode kobiety, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie - powiedział Jarosław Kaczyński. Polityk jednak na tym nie poprzestał.