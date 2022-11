Złe wieści dla Kaczyńskiego. Będzie musiał pożegnać się z władzą?

Wzrost poparcia odnotowała także Koalicja Obywatelska. Głosowanie na to ugrupowanie zadeklarowało 26 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 1,3 pkt proc. w stosunku do badania sprzed dwóch tygodni. Tym samym dystans dzielący oba ugrupowania znów się zmniejszył. Obecnie KO dzieli od PiS 6,4 pkt proc. (przed dwoma tygodniami było to 7,4 pkt proc., a przed czterema - 7,6 pkt proc.).