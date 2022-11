Prezes Kaczyński o młodych kobietach. "To jest dziaderski język"

Była współpracowniczka braci Kaczyńskich nie ma wątpliwości, że prezes PiS nie chciał nikogo urazić. - Jeśli ktoś twierdzi, że Jarosław nie szanuje kobiet, to nie wie, co mówi. Prezes od lat współpracuje blisko z bardzo wieloma kobietami. Przyznaję, że sposób, w jakim powiedział to, co powiedział, nie brzmiał dobrze, ale to tyle. Nie było tu żadnych złych intencji, znam go wiele lat i jestem tego pewna - mówi Elżbieta Jakubiak.