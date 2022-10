Różnica jest ogromna. Zaskakujące spadki w najnowszym badaniu

Powody do radości z najnowszego rankingu poparcia może mieć Szymon Hołownia. Na jego Polskę 2050 chce oddać głos 14 proc. respondentów, co daje mu trzecie miejsce na podium. W przeciwieństwie do poprzedników, ugrupowanie Hołowni osiąga jednak wzrost o 0,4 pkt. proc. w stosunku do badania z pierwszej połowy października.