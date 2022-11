"Nawet nie udają, że przejmują się premierem". Błaszczak z Sasinem spychają w cień Morawieckiego

Politolog wskazuje, że szef MON ma świadomość, iż jego rządowe poletko daje mu spore możliwości, choćby w kontekście wizerunkowym. - Polacy interesują się obronnością, są za dozbrajaniem Polski. To daje szybkie efekty. Wkrótce zacznie docierać do Polski amerykański i koreański sprzęt, który robi wrażenie na obywatelach. Błaszczak będzie mógł kreować się na tego, który to załatwił. Będzie twarzą zbrojeniowych zakupów - wskazuje Antoni Dudek.