Atomowy projekt Sasina ze sporem w tle. "Podbijanie stawki"

Według naszych źródeł, spór między Waszyngtonem a Seulem był jednym z tematów poruszonych podczas ubiegłotygodniowej wizyty Jacka Sasina i Anny Moskwy w USA. Ministrowie spotkali się m.in. z amerykańską sekretarz energii Jennifer Granholm. Rozmowy miały przekonać Amerykanów, że to inwestycja Wesitngouse ma kluczowe znaczenie i biznesowy projekt z KHNP jej nie zagraża. Polski rząd ma nadzieję, że oficjalna uchwała rządu, która zostanie podjęta w środę, uspokoi Amerykanów i doprowadzi do porozumienia między Westinghouse a KHNP. Według Jacka Sasina jeszcze do końca roku powstanie dokument, który będzie szczegółowo mówił, jak ma wyglądać koreańska inwestycja w Pątnowie.