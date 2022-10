Sasin podpisał umowę ws. atomu. Dodatkową elektrownię mają wybudować Koreańczycy

Przypomnijmy, że Program Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) zakłada budowę i oddanie do eksploatacji dwóch elektrowni jądrowych po trzy reaktory każda o łącznej mocy od 6 do 9 GW, co zostało zapisane w rządowym dokumencie. Start budowy pierwszego reaktora w miejscowości Lubiatowo-Kopalino planowany jest w 2026 r., a jego uruchomienie w 2033 r. W kolejnych latach planowane jest uruchomienie pięciu takich bloków, w odstępach 2-3 lat. Polska ma stawiać na duże reaktory wodne ciśnieniowe PWR generacji III/III+.