Pokaz NATO na kole podbiegunowym. Rapid Dragon na Dalekiej Północy

W rozmowie z "The Barents Observer" Margaret Collins przekazała, że tereny u wybrzeży północnej Norwegii wybrano ze względu na skalę testu. Rapid Dragon to spaletyzowane pociski manewrujące typu JASSM, przeznaczone jest do uderzeń w dalekie cele na lądzie i morzu. Obszar ćwiczeń znajduje się na zachód od Andøya i Tromsø. Odległość od rosyjskich baz Floty Północnej to 650 kilometrów.