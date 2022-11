Tajne rozmowy USA i Rosji. Zaskakujące doniesienia z Waszyngtonu

Rozmowy z Ukrainą

Sullivan, według nieoficjalnych informacji, negocjuje z ukraińskimi politykami, by zasygnalizowali, że są skłonni do rozmów z rosyjskim dyktatorem w celu rozwiązania trwającego konfliktu. Amerykańscy dyplomaci nie wywierają nacisków na kijowski rząd, ale dążą do tego, by negocjować i prowadzić dialog z Rosją.