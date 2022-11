Przerażające słowa Erdogana. "Ateny w zasięgu naszych rakiet"

Stosunki między Grecją a Turcją są bardzo napięte. Prezydent Erdogan uważa, że Ateny nie przestrzegają umów międzynarodowych, powołując się m.in. na obecność armii na wyspach w pobliżu Turcji i rzekome naruszanie przestrzeni powietrznej przez sąsiada. Ateny odpierają zarzuty. Wcześniej w stronę Grecji Erdogan również kierował otwarte groźby i mówił, że: "kiedy nadejdzie czas, zrobimy to, co konieczne. Pewnej nocy możemy nagle po was przyjść".