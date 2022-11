Erdogan ujawnił przemianę Scholza. "Chce się dogadać z Putinem"

Prezydent Turcji Recep Erdogan przekazał w środę, że rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim na temat eksportu ukraińskiego zboża do krajów afrykańskich. Erdogan powiedział również, że niemiecki kanclerz Olaf Scholz zmienił swoje stanowisko w sprawie Rosji i uznał, że należy dojść do porozumienia z Władimirem Putinem, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Do sprawy na Twitterze odniósł się były szef fińskiego wywiadu, Pekka Toveri: "Szykuje się nowy pakt Ribbentrop-Mołotow?".