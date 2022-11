"Na początek do 50 km i Krym". Generałowie: czas na odwet na Rosji

- Rosja dąży do tego, by Ukraina stała się państwem upadłym. Szczególnie w tym okresie to działanie Rosji jest obliczone na doprowadzenie do kryzysu egzystencjalnego społeczeństwa ukraińskiego. Niszczenie ujęć wodnych, elektrowni - to wszystko składa się na ten cel - podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Mirosław Różański, prezes Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints.