Pułapka pod Chersoniem? "Rosjanie mają teraz dramatyczny problem"

- Ukraina zgromadziła w tamtym rejonie 4-5 dodatkowych "świeżych" brygad, które są ulokowane na wąskim pasie ok. 25 kilometrów. Mają więc zdolności do prowadzenia pościgu za wycofującymi się Rosjanami, którzy staną przed potężnie trudnym zadaniem wycofania się przez rzekę. Do tego będą prowadzić ciągły ostrzał artyleryjski. Jeżeli Rosjanie chcieliby się sprawnie wycofać, to musieliby zaangażować wspólnie artylerię i lotnictwo. Ceną, którą przyszłoby im zapłacić, to duże straty w powietrzu. Ale to jedyny sposób manewru na współczesnym polu walki w takiej sytuacji– ocenia płk Piotr Lewandowski.