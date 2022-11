Mosty wysadzone. Odwrót Rosjan w rejonie Chersonia

Most w Darjiwce umożliwiał, jako jedyny, przeprawę przez rzekę Ingulec w zachodniej części obwodu chersońskiego, który jest okupowany przez wojska rosyjskie. Ingulec przedziela okupowane terytorium na dwie części - jedną z miastem Chersoń w zachodniej części i drugą z Berysławiem na wschodzie. Most w Darijwce został wcześniej uszkodzony przez uderzenia wojsk ukraińskich rakietami GMLRS i przez to tą drogą nie mógł być transportowany m.in. ciężki sprzęt.