"Stop". Erdogan zapalił czerwone światło dla Szwecji

Tagesschau.de informuje, że Turcja wciąż nie zgadza się na przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO. Do pierwszego szefa szwedzkiego rządu Ulfa Kristerssona i prezydenta Erdogana doszło we wtorek. Turcja nie zmieniła jednak po spotkaniu swojego stanowiska i podkreśliła, że trzeba jeszcze "wielu kroków", by kraj zezwolił na dołączenie Szwecji do sojuszu. Kristersson podczas wizyty podkreślał, że kraj nadal będzie honorował ustalenia z memorandum, które zostało podpisane pod koniec czerwca i dotyczyło m.in. walki kraju z terroryzmem.