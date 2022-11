Groźny sojusz Rosji. Putin zacieśnia więzy z ajatollahami

Irańska agencja Nour News, która jest powiązana z Najwyższą Radą Bezpieczeństwa Iranu przekazała, że do kraju we wtorek przybył Nikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji. Rosyjski polityk dotarł do Teheranu, by "omówić rozwój stosunków dwustronnych i współpracę w sprawach międzynarodowych". Według amerykańskiego think tanku Institute for the Study of War, celem wizyty prawdopodobnie jest rozmowa na temat potencjalnej sprzedaży irańskich rakiet balistycznych do Rosji.