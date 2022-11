Szojgu wydał rozkaz: wycofać wojska. Jest natychmiastowa reakcja z Ukrainy

Minister Obrony Rosji Siergiej Szojgu wydał rozkaz wycofania wojsk z Chersonia na lewy brzeg Dniepru. - Dla nas życie i zdrowie rosyjskich żołnierzy jest zawsze priorytetem - powiedział podczas odprawy. Strona ukraińska sceptycznie podchodzi do tych informacji. - Jest zbyt wcześnie, by mówić o rosyjskim wycofaniu się z Chersonia - ocenił w środę Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Według Podolaka do regionu ściągany jest dodatkowy skład osobowy.