Sukces Ukrainy. Ważny kierunek kontrofensywy w "niebieskiej strefie" [RELACJA NA ŻYWO]

Niedziela to 263. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Siły ukraińskie odzyskały kontrolę nad wsią Makiejewka w rejonie miejscowości Swatowe, ważnego kierunku ukraińskiej kontrofensywy w obwodzie ługańskim - powiadomił w niedzielę wieczorem szef władz regionu Serhij Hajdaj. Rosjanie przenoszą zapasy rakiety S-300 i S-400 z Białorusi do Donbasu - podał serwis Ukraińska Prawda, powołując się na informacje kanału "Białoruski Hajun". To świadczy o ich desperacji. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.